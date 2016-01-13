Порошенко, Меркель і Олланд домовилися продовжити контакти наступного тижня

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

В ході розмови Порошенко наголосив на неприпустимості порушення режиму припинення вогню російськими бойовиками та недопуску спостерігачів ОБСЄ на об’єкти на окупованій території та неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

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«Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд домовилися продовжити контакти наступного тижня», - зазначають у прес-службі.

Крім того, Порошенко висловив співчуття канцлеру Меркель у зв’язку із загибелю громадян Німеччини внаслідок теракту в Стамбулі 12 січня.