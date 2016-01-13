Порошенко, Меркель і Олланд домовилися продовжити контакти наступного тижня
18:18, 13 січня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд під час сьогоднішньої телефонної розмови домовилися продовжити контакти наступного тижня.
Порошенко провів переговори з Меркель і Олландом / president.gov.ua
Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.
В ході розмови Порошенко наголосив на неприпустимості порушення режиму припинення вогню російськими бойовиками та недопуску спостерігачів ОБСЄ на об’єкти на окупованій території та неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.
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«Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд домовилися продовжити контакти наступного тижня», - зазначають у прес-службі.
Крім того, Порошенко висловив співчуття канцлеру Меркель у зв’язку із загибелю громадян Німеччини внаслідок теракту в Стамбулі 12 січня.
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