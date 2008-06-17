Регіонали кажуть, що накопали «дуже багато» на Луценка

Фракція Партії регіонів наполягає, щоб була продовжена робота Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і фактів порушення Конституції та законів України, а також численних зловживань службовим становищем міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні погоджувальної ради заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що термін роботи цієї комісії завершився, однак її голова просить продовжити термін діяльності ТСК, оскільки «матеріалів напрацьовано дуже багато».

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин і фактів порушення Конституції та законів України, а також численних зловживань службовим становищем міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Автором проекту відповідної постанови був народний депутат Микола ДЖИГА (фракція Партії регіонів).

У документі зазначається, що завданням діяльності Тимчасової слідчої комісії є розслідування фактів і обставин порушень Ю.ЛУЦЕНКОМ Конституції та законодавства, у тому числі після його призначення на посаду міністра внутрішніх справ.

Автор проекту постанови зазначав, що підставою для створення ТСК стали повідомлення в інтернет-виданнях про факти порушення чинного законодавства, що потребують перевірки задля підтвердження або спростування уповноваженими органами.