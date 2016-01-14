"Женева плюс": Президент анонсував створення нового формату переговорів для деокупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

"Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом на порядку денному. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму є формат "Женева плюс": за участю наших партнерів із ЄС, із США і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму", - наголосив президент.

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