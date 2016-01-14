Порошенко розповів про зустріч з представником РФ у контактній групі Гризловим

Про це Порошенко повідомив у четвер на прес-конференції, передає "Українська правда".

За його словами, завдання Мінської групи ускладнюються тим, що тим, що порядок денних мав бути вичерпаний у грудні 2015 року.

"Тому напередодні зустрічі в Мінську, в тому числі і в мене була зустріч з представниками Тристоронньої контактної групи, щоб, по-перше, твердо наголосити на незмінності української позиції – Україна вимагає чіткого визначення дат, коли і що ми робимо", - сказав він.

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Порошенко наголосив, що ключовим є повернення державного контролю над неконтрольованою ділянкою державного кордону Україні.

"Я наголошую, що я буду зустрічатися будь з будь-ким, щоб повернути українських героїв, Савченко, Сенцова, українських заручників з окупованих територій і РФ, забезпечити режим повної тиші, що припинити обстріли українських позицій" – заявив Порошенко.

Порошенко навів графік обстрілів українських позицій за 2015 рік, щоб продемонструвати ефективність режиму припинення вогню, досягнутого у Мінську.

Президент наголосив, що політичне врегулювання можливе лише у вигляді повернення українського суверенітету на окуповані території – вибори за українським законодавством, за участю українських політичних партій, українських ЗМІ, з забезпеченням участі тимчасово переміщених осіб, що були вимушені лишити території.

"Ця позиція була чітко доведена учасникам тристоронньої контактної групи. Запропоновано, щоб якомога швидше було домовлено про відновлення режиму повної тиші, і про активізацію діяльності СММ ОБСЄ для забезпечення повної тиші і для контролю за відведенням збройних сил і забезпечення доступу на неконтрольовану ділянку кордону", - сказав він.

Порошенко наголосив, що під час зустрічі було заявлено, що Україна має "неспростовні докази, супутникові знімки, відео, яке знімає розвідка, про перетин кордону України новітньою військовою технікою РФ та підрозділами збройних сил РФ".

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"І ми вимагаємо, щоб після того, як ми передаємо цю позицію, була рішуча реакція у вигляді виведення окупаційних військ, доступ ОБСЄ для перевірки і створення всіх безпекових умов для початку політичного врегулювання", - зазначив Порошенко.

Президент також повідомив про досягнення домовленостей про відновлення роботи гуманітарних, в тому числі пошукових місій тих, хто зник безвісти. За його словами, він проведе зустріч з президентом МКЧХ Пітером Мауером, "щоб ця діяльність була активізована найближчими днями".

"Це весь перелік порядку денного зустрічі президента і тристоронньої контактної групи. Жодних інших… Це не перша зустріч. Жодних сенсацій немає і бути не могло", - зазначив Порошенко, говорячи про зустріч із представниками Тристоронньої контактної групи, в тому числі з Гризловим.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що представник РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов під час візиту в Київ привозив пропозиції Кремля щодо завершення війни на Донбасі.