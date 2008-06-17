Народна самооборона просить ГПУ і МВС перевірити чартерні перельоти Балоги

Народний депутат України (фракція НУ-НС), член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ звернувся із депутатськими запитами до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА й міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, в яких просить перевірити на наявність корупційних дій факти аіваперельотів чартерними рейсами глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Громадянського руху «Народна Самооборона».

“Наших виборців цікавить, хто замовляв і оплачував дані авіаперевезення. Якщо дані рейси замовляв особисто В.І.БАЛОГА, тоді за рахунок яких коштів він це робив, (заробітна плата глави Секретаріату Президента України складає 17 тис. грн.), та чи вказані дані суми В.І.БАЛОГОЮ в податковій декларації?” – зазначається у депутатському запиті.

Також у ньому наводиться перелік перельотів (понад 60), здійснених В.БАЛОГОЮ у 2007-2008 роках.

Під зверненням Г.МОСКАЛЯ підписалися всі члени депутатської групи «Народна самооборона».