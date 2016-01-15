Нардеп показав митну документацію щодо постачання продукції підприємств Порошенка до Росії

Про це свідчать документи, надані Державною фіскальною службою у відповідь на депутатське звернення Віталія Купрія щодо підприємств Петра Порошенка, які експортують товари до РФ.

Їх нардеп опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.

"І це у той час, коли діє президентський указ щодо заборони економічних відносин із підприємствами країни-агресора, а наші дипломати намагаються переконати США та країни Європейського Союзу продовжити санкції стосовно Росії", – написав політик, назвавши таку торгівлю президента аморальною.

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При цьому Віталій Купрій також зазначив, що підприємства, які належать президенту-олігарху, заявили відшкодування ПДВ на 230 мільйонів гривень та вже отримали 216 мільйонів, що становить майже 100% з урахуванням певної затримки у платежах.

Разом з тим, наголосив народний депутат, звичайні підприємства практично не можуть добитися відповідних відшкодувань без хабарів. "Але очевидно, що в Порошенка немає проблем ані з товарним забезпеченням агресора, ані з отриманням за це відшкодування ПДВ", – наголосив нардеп.