ГПУ проведе масштабні перевірки "Правого сектору" - ЗМІ

Про це повідомляють "Українські новини".

"Останнім часом почастішали випадки, коли бандити під прикриттям прапорів патріотичних організацій чинять злочини. Потрібно почати ревізію цих формувань ("Правого сектора" й самооборони - ред)", - сказав прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.

Мовляв, організації виходять з-під контролю держави й це потрібно припиняти.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня близько 4 години ранку 5 п'яних громадян увірвалися на турбазу «Хата магната» на Драгобраті і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів. Зазначалося, що потерпілі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт, щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. На даний момент їм оголошено про підозру у хуліганстві. Четверо з них вже взято під варту.

Рух «Правий сектор» підтверджує, що мова йде про його членів, однак припускає, що їхній конфлікт з персоналом турбази «Хата Магната» міг виникнути через нібито антиукраїнські висловлювання цих співробітників, серед яких «є вихідці з Донбасу».