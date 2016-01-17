В Україну їде перша леді Німеччини
Супутниця життя президента Німеччини Йоахіма Гаука Даніела Шадт прибуде в Україну в неділю, 17 січня, з триденним візитом в ролі патронеси німецького відділення Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ).
Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті організації, інформує DW.
Головна мета візиту Шадт - отримати інформацію про становище дітей та сімей, яким довелося залишити вдома через конфлікт на Сході України.
В ході візиту вона проведе зустрічі з постраждалими родинами і співробітниками організації, що надають їм допомогу.
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Як повідомляється, патронеса ЮНІСЕФ також приділить увагу регулярним програм Дитячого фонду в Харкові, які, незважаючи на конфлікт, продовжують функціонувати. В їх рамках допомогу отримують діти з обмеженими можливостями, і здійснюється профілактика ВІЛ-інфекції серед молодих людей.