В Україну їде перша леді Німеччини

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті організації, інформує DW.

Головна мета візиту Шадт - отримати інформацію про становище дітей та сімей, яким довелося залишити вдома через конфлікт на Сході України.

В ході візиту вона проведе зустрічі з постраждалими родинами і співробітниками організації, що надають їм допомогу.

Читайте такожШтайнмаєр та Клімкін обговорили у Відні подальше впровадження Мінських угод

Як повідомляється, патронеса ЮНІСЕФ також приділить увагу регулярним програм Дитячого фонду в Харкові, які, незважаючи на конфлікт, продовжують функціонувати. В їх рамках допомогу отримують діти з обмеженими можливостями, і здійснюється профілактика ВІЛ-інфекції серед молодих людей.