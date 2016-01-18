Експерт: Саакашвілі хоче нейтралізувати Жебрівського в якості нового генпрокурора

Про це заявив політолог, Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

«Я не уявляю, щоб губернатор Дніпропетровської, Харківської, або Полтавської області приїхав в Одесу і став критикувати Саакашвілі. Можна уявити, який скандал піднявся в ЗМІ. А от Саакашвілі все зійшло з рук, хоча ми бачимо, що замість того, щоб співпрацювати з Жебрівським та сприяти у боротьбі з контрабандою, він пішов у відкриту атаку», - сказав Небоженко.

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«Саакашвілі помилився, вибравши собі в опоненти Павла Жебрівського. Напевно, він не в курсі, що Павло Іванович вкрай досвідчений політик і міцний горішок.

Жебрівський мінімум п'ятнадцять років знаходиться в дружніх відносинах з президентом Порошенко. Я думаю, сваркою з Жебрівським одеський губернатор намагається психологічно натиснути на Петра Порошенка, для цього він критикує його близьких друзів», - зазначив політолог.

«За моєю інформацією, якщо Жебрівський виконає всі вказівки президента по області, то стане Генеральним прокурором України замість Шокіна. Знаючи цю інформацію, Саакашвілі робить все для нейтралізації Жебрівського», - резюмував Небоженко.