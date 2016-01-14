Жебрівський вважає, що є підстави очікувати відновлення контролю над Донбасом у 2016 році

Він зазначив, що нічого істотного не змінилося в Тристоронній контактній групі, передає "112 Україна".

При цьому Жебрівський наголосив, що йому подобається позиція української сторони, яка не готова сьогодні на умовах, які вигідні Росії, приймати ці території.

"Ми чітко озвучили свою позицію, вона абсолютно співпадає, щодо виведення військ агресора, роззброєння бандформувань, відновлення контролю над державним кордоном України, і тільки після цього можна говорити про вибори, десь через півроку після того - оновлення юрисдикції України на територію всієї Донецької області", - заявив голова Донецької ОВЦА.

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Він переконаний, що найближчим часом, у 2016 році ми досить близькі до відновлення юрисдикції, оскільки нафта падає, санкції проти Росії залишаються, бюджет "худне", наша армія посилюється.

"І у зв'язку з цим у нас є всі підстави очікувати, що в 2016 році на українських умовах юрисдикція над цією територією, Донецькою та Луганською областях України, буде відновлена", - підсумував Жебрівський.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив про відмову повернути Києву контролю над державним кордоном між Україною і Росією на окупованому Донбасі до внесення змін в Конституцію України.