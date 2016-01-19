Україна повідомила Радбез ООН про спроби Росії загострити ситуацію на Донбасі
Україна офіційно поінформувала голову Ради безпеки ООН щодо чергових спроб Росії та контрольованих нею бойовиків загострити ситуацію на Донбасі.
Про це повідомили у прес-службі постійного представництва України при ООН.
Зокрема, було зазначено, що, незважаючи на досягнення у рамках останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи домовленості про запровадження режиму повної тиші, кількість збройних провокацій проти сил АТО уздовж лінії розмежування продовжує зростати.
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"Зазначені провокації... нівелюють усі зусилля України та міжнародної спільноти, спрямовані на відновлення миру і стабільності, фактично унеможливлюють реалізацію політичної частини мирного врегулювання", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, 15 жовтня Україну обрали непостійним членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2016-2017 роки, “за” проголосувало 177 країн.