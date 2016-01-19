Україна повідомила Радбез ООН про спроби Росії загострити ситуацію на Донбасі

Про це повідомили у прес-службі постійного представництва України при ООН.

Зокрема, було зазначено, що, незважаючи на досягнення у рамках останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи домовленості про запровадження режиму повної тиші, кількість збройних провокацій проти сил АТО уздовж лінії розмежування продовжує зростати.

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"Зазначені провокації... нівелюють усі зусилля України та міжнародної спільноти, спрямовані на відновлення миру і стабільності, фактично унеможливлюють реалізацію політичної частини мирного врегулювання", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня Україну обрали непостійним членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2016-2017 роки, “за” проголосувало 177 країн.