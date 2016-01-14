Шести вулицям у Черкасах повернули історичні назви

Депутати Черкаської міськради сьогодні на черговій сесії ухвалили рішення про повернення історичних назв 6 вулицям міста.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати повернули історичні назви 6 вулицям, які не підпадають під дію Закону України «Про декомунізацію».

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Рішення міськради було прийняте відповідно до рішення міської топонімічної комісії про повернення історичних назв вулицям Черкас. Рішення топонімічної комісії про повернення 23 об’єктам Черкас історичних назв було прийнято ще восени минулого року після громадських слухань. Але депутати попереднього скликання не встигли розглянути це питання.

Відповідно до рішення Черкаської міськради вулицю Мініна і Пожарського перейменовано на вулицю Соснівську, вулицю Піонерську - на Митницьку, провулок Герцена - на провулок Хижняківський, вулицю Сєдова - на Новопречистенську, узвіз Клубний - на Остіжний, вулицю Чкалова - на Татинецьку. За це рішення проголосував 31 депутат із 42 у міськраді.

Як відомо, відповідно до закону про декомунізацію з 21 листопада 2015 року перейменування вулиць із комуністичними назвами підпадає під компетенцію міського голови.