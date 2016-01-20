Саакашвілі залишив Одесу під час надзвичайної ситуації для власного піар-заходу - нардеп

Про це заявила народний депутат, член фракції «Народний фронт» Ірина Єфремова.

«По-перше, в Харкові в заході взяли участь голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі та його заступник Саша Боровик. Чиновники перебувають в офіційній відпустці?! Якщо так – то обрали не найкращий час для відпочинку, адже Одещину вже замело-захурделило і, на мій погляд, відповідальний керівник мусить бути на місці, щоб оперативно вирішувати питання життєдіяльності підпорядкованого йому регіону, а не політичним туризмом займатися», - наголосила вона.

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«Якщо ж це не відпустка, то чи може обіймати державну посаду людина, якій все одно те, що відбувається в області?» - додала народний депутат.

Ірина Єфремова наголосила, що поведінка Саакашвілі – це неповага до мешканців регіону, який найбільше постраждав від стихії.

«Більше 500 автомобілів, декілька рейсових автобусів скупчилися на трасі Київ-Одеса, паралізовано роботу аеропорту, а це – живі люди, які потребують негайної допомоги. А в цей час голова облдержадміністрації «вояжує» Україною. Мабуть, це єдиний голова облдержадміністрації, якому надані такі преференції», - сказала вона.

Крім того, народний депутат звернула увагу на коштовні автомобілі, на яких приїхали до Харкова учасники форуму Саакашвілі.

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«Дивлячись на ті автомобілі, які були припарковані перед «РадмірЕкспохолом», де проходив захід, пристаєш до висновків про вибірковість боротьби з корупцією власників цих авто», - зазначила Єфремова.

Вона також наголосила, що головною метою форуму є не боротьба з корупцією, а дестабілізація ситуації в державі через дострокові парламентські вибори і зміну уряду.

«Невже потрапляння відвертих популістів до майбутнього парламенту варте того, аби ризикувати Україною?!» - резюмувала Єфремова.