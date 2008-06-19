У Тимошенко привітають створення нової коаліції
13:12, 19 червня 2008Політика
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БЮТ має запасний вихід
Блок Юлії Тимошенко іншої коаліції створювати не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він підкреслив, що «ми стояли біля витоків цієї складної ситуації» і в разі створення нової коаліції «ми підемо в опозицію».
При цьому він додав: «ми привітаємо створення нової коаліції».
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