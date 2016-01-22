Порошенко у День соборності: синьо-жовті кольори повернуться на Донбас і до Криму
Президент України Петро Порошенко наголошує, що синьо-жовті кольори повернуться на Донбас і в Крим.
Про це йдеться у зверненні президента з нагоди Дня соборності України.
Порошенко зазначив, що соборність — це "неподільне ціле з усіх українських земель, які колись належали до різних імперій, а тепер об'єднані у незалежну європейську українську державу", а також це "велика міцна родина для всіх громадян України".
"Ми говоримо українською, російською, кримськотатарською та іншими мовами, але консолідує нас єдина державна - українська. Ми ходимо в різні церкви, але Бог у нас один. І земля наша одна на всіх", - наголосив глава держави і зазначив, що "у нас спільний ворог, і мета – спільна".
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Президент зазначив, що не забуде "сплеску українського патріотизму", який демонстрував "синьо-жовтий Донецьк" під час Євро-2012.
"Ці кольори разом з тризубом повернуться на своє законне і природне місце в Донецьку і Луганську, Сімферополі та Севастополі", - наголосив Порошенко.
Він зазначив, що українці майже 25 років тому саме на референдумі підтримали відновлення незалежності.
"І відтоді кожен день конкретними справами говоримо рішуче, гучне і багатомільйонне "так" - соборній, вільній, неподільній Україні", - йдеться у зверненні.
Порошенко наголосив, що соборність - це й унітарний устрій держави, і категорична заборона на імпорт руйнівних та неприйнятних для України ідей федералізму.