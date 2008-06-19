Тимошенко заявляє, що виконала усі директиви Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підкреслює, що на частину робочого візиту до Брюсселя вона одержала директиви Президента України Віктора ЮЩЕНКА, і усі вони були нею виконані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Брюсселі після самміту Європейської народної партії (ЄНП), відповідаючи на запитання журналістів.

«Це був робочий візит до Брюсселя, який був поєднаний з участю в самміті ЄНП. І на частину робочої поїздки у мене є директиви Президента, які цілком і повністю виконані», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також спростувала звинувачення членів Партії регіонів у тому, що даний візит прем`єра стосується не державних справ, а партійних.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що вчора в Генеральну прокуратуру були передані всі акти перевірок Контрольно-ревізійного управління з виявленими фактами порушень, допущених урядом Віктора ЯНУКОВИЧА. На її думку, саме це привело Партію регіонів у сум`яття. «Вони не знають сьогодні чим починати і чим закінчувати», – сказала прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Іван ПОПЕСКУ (фракція Партії регіонів) сьогодні заявив, що депутати ПР вимагатимуть компетентні органи провести перевірку фінансових питань, пов`язаних із поїздкою Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя

Він зазначив, що стала відома інформація про те, що Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися з представниками Європейської народної партії.

За його словами, представники фракції Партії регіонів вимагатимуть від компетентних органів відповіді на запитання, чи перебуває зараз Ю.ТИМОШЕНКО у відпустці, і за які кошти здійснюється поїздка, оскільки йдеться не про державні справи, а про партійні.