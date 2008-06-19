У Європі стурбовані "постійними атаками" на уряд Тимошенко

У Європейській народній партії (ЄНП) стурбовані тим, що на уряд України «постійно здійснюються атаки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Брюсселі.

«Ми як партія і я особисто виказуємо дуже велику стурбованість з приводу того, що постійно здійснюються атаки на уряд, і деякі сили намагаються перешкодити уряду здійснювати демократичні реформи», – сказав В.МАРТЕНС.

Він також підкреслив, що ЄНП високо оцінює економічні досягнення уряду Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема програму боротьби з корупцією і антиінфляційні заходи. За словами президента ЄНП, в його партії вражені рішучістю уряду і підтримують Ю.ТИМОШЕНКО як лідера.