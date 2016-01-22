Порошенко заявив, що Україна розраховує на розширення портфеля проектів від ЄБРР

Україна розраховує на розширення портфеля проектів, які можуть бути реалізовані і профінансовані одним з основних кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як повідомили в прес-служба президента України, про це Петро Порошенко сказав під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті в рамках роботи Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Читайте такожЄБРР погодився увійти в капітал українських держбанків – Гонтарева

Порошенко подякував голові ЄБРР за послідовну й потужну підтримку нашої країни і відзначив ключову роль цього банку у багатьох проектах, включаючи проекти з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У цьому контексті Порошенко запросив главу ЄБРР відвідати Україну в рамках заходів, присвячених 30-річчю аварії на ЧАЕС.

У свою чергу, Чакрабарті запевнив, що банк і надалі буде надійним партнером України у проведенні реформ, особливо в енергетичному секторі, банківській системі й боротьбі з корупцією.

«Ми очікуємо розширення портфеля проектів ЄБРР для розвитку громадського транспорту та комунальної інфраструктури», - додав Порошенко.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2016 року банк взяв на себе зобов'язання про виділення близько 12 млрд євро в рамках 355 проектів у всій країні. У 2015 році банк профінансував в Україні близько 30 проектів загальною вартістю 1 млрд євро.