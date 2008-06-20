У Литвина заявляють, що їх блок не буде латкою для «Титаніка»

Народний депутат з фракції Володимира Литвина Олег Зарубинський зізнався, що з ним вели переговори про перехід в діючу коаліцію. Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Дело":

"До мене підходили мої знайомі депутати і дружньо казали, мовляв, ти добре всіх знаєш, з усіма знайомий, ось було б добре. Але я відразу припиняв таку розмову — мене це не цікавить. Звичайно, ті, хто зараз хочуть зберегти коаліцію, розглядають Блок Литвина як паличку-рятівничку. Але ми не будемо латкою для «Титаніка». Адже розвал коаліції - це наперед розпланований сценарій. Тільки наївна людина може вважати, що це не так. Припустімо, зміцнить коаліцію Плющ (у чому я дуже сумніваюся), але завтра з неї вийдуть ще десятеро людей. Тобто коаліції в будь-якому випадку не вистачить надовго".

Політик також вважає, що у фракції «Наша Україна — Народна самооборона» може знайтися 37 депутатів, готових сформувати нову коаліцію з Партією регіонів.