Першим заступником Януковича буде Порошенко?

Сьогодні парламент затвердить Віктора Януковича прем`єр-міністром. Очікується, що його першим заступником стане Петро Порошенко.

У новому Кабміні «Наша Україна» одержить мінімум п`ять міністерських портфелів, фракція комуністів - два, а Соцпартія - три або чотири. Близько десяти міністерських посад дістанеться Партії регіонів. Петро Порошенко, як планується, займе пост першого віце-прем`єра.

Депутат «Регіонів» Олена Лукаш підтвердила, що на посаду першого віце-прем`єра обговорюється кандидатура Порошенка. Про це також повідомив депутат «Нашої України» Володимир Заплатинський. Прес-секретар Порошенка Ірина Фріз сказала: «Петро Олексійович зараз у великій політиці, і цього йому достатньо. Якщо будуть ухвалені остаточні кадрові рішення, він сам про це повідомить».

Планується, що міністри закордонних справ і оборони Борис Тарасюк і Анатолій Гриценко, яких Рада затверджує за пропозицією президента, збережуть свої портфелі. «Ці дві міністерські посади - конституційна квота президента. І вони залишаться в його розпорядженні», - сказав Гриценко, пояснюючи, що має намір залишатися на своїй посаді і далі.

Як відзначив один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов, «регіонали» ділитимуть пости в Кабміні так само, як і парламентські комітети - за принципом пропорційності. «Партія регіонів однозначно одержує більшість посад, хоча нам довелося піти на деякі компроміси і з «нашоукраїнцями», - пояснив Кушнарьов. В той же час, за словами Кушнарьова, «жорстких торгів навколо портфелів з президентом не було, тому що обидві фракції багато в чому мають єдине бачення по ряду професійних кандидатур, яких слід залишити в новому уряді». Серед таких кандидатур - міністри транспорту і економіки Віктор Бондар і Арсеній Яценюк.

Микола Азаров одержить портфель міністра фінансів і, можливо, буде одним з віце-прем`єрів. «Регіони» також одержать портфелі всіх паливно-енергетичних відомств, зокрема глав НАК «Нафтогаз України» і НКРЕ. Міністром палива і енергетики, за даними джерел, стане Андрій Клюєв, а главою Мінвуглепрому - Сергій Тулуб.

Соціалісти збережуть три посади - міністрів АПК, освіти і пост глави ФДМ. Як сказав депутат-соціаліст Віталій Шибко, «на своїх постах залишаться Олександр Баранівській, Станіслав Николаєнко і Валентина Семенюк». В той же час, за його словами, КПУ буде надано два портфелі в Кабміні. Швидше за все, це будуть портфелі міністра праці і соцполітіки, а також молоді і спорту.

Замість Юрія Луценка міліцію, як очікується, очолить Євген Червоненко. «Буду там, де буду потрібен країні. Я виступав і виступаю за широку коаліцію, і як вирішить президент, як вирішить коаліція, так я і вчиню», - заявив Червоненко.

Обком з посиланням на "Дело"