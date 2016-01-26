Гройсман підписав закон про позачергові вибори мера Кривого Рогу
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закон про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови на 27 березня.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Отже, я дотримав слова. Постанова про скасування результатів голосування за закон про вибори у Кривому Розі сьогодні була розглянута першим питанням і необхідної кількості голосів не набрала. Після цього я отримав законне право підписати цей закон, що невідкладно і зробив", - написав він.
Спікер знову обурився тим, що цього рішення вимагали люди, що голодують під Радою, хоча в цьому не було необхідності.
"Сподіваюсь, що сьогодні мало б бути соромно тим, хто влаштовував спекуляції навколо цього питання, обманював людей і підштовхував їх до безсенсовного голодування", - зазначив він.
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Гройсман уточнив, що має на увазі голову антикорупційного комітету Ради Єгора Соболєва (фракція "Самопоміч").
"Але я не впевнений, що мораль, сором і совість можуть бути притаманні народному депутату, якщо навіть сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, він вчергове закликав до порушення закону. Мене тим більше дивує бачити такі подвійні стандарти від депутата, який до того ще є головою комітету з питань запобігання і протидії корупції і який мав би бути, навпаки, чи не найпалкішим прихильником неухильного дотримання законів", - підкреслив він.
Зазначимо, що далі за процедурою закон має підписати президент Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.
Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили.
У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради.
23 грудня 2015 року Рада проголосувала в цілому за законопропект №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови, після цього в парламент було внесено проект постанови про скасування цього рішення, відхилений сьогодні, 26 січня.
Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.