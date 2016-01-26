Гройсман підписав закон про позачергові вибори мера Кривого Рогу

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Отже, я дотримав слова. Постанова про скасування результатів голосування за закон про вибори у Кривому Розі сьогодні була розглянута першим питанням і необхідної кількості голосів не набрала. Після цього я отримав законне право підписати цей закон, що невідкладно і зробив", - написав він.

Спікер знову обурився тим, що цього рішення вимагали люди, що голодують під Радою, хоча в цьому не було необхідності.

"Сподіваюсь, що сьогодні мало б бути соромно тим, хто влаштовував спекуляції навколо цього питання, обманював людей і підштовхував їх до безсенсовного голодування", - зазначив він.

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Гройсман уточнив, що має на увазі голову антикорупційного комітету Ради Єгора Соболєва (фракція "Самопоміч").

"Але я не впевнений, що мораль, сором і совість можуть бути притаманні народному депутату, якщо навіть сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, він вчергове закликав до порушення закону. Мене тим більше дивує бачити такі подвійні стандарти від депутата, який до того ще є головою комітету з питань запобігання і протидії корупції і який мав би бути, навпаки, чи не найпалкішим прихильником неухильного дотримання законів", - підкреслив він.

Зазначимо, що далі за процедурою закон має підписати президент Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.

Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили.

У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради.

23 грудня 2015 року Рада проголосувала в цілому за законопропект №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови, після цього в парламент було внесено проект постанови про скасування цього рішення, відхилений сьогодні, 26 січня.

Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.