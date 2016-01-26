Рада відмовилася скасувати призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 40 народних депутатів із 321, зареєстрованого в сесійній залі.

Після голосування голова ВР Володимир Гройсман зазначив, що тепер відкрито шлях для підписання закону про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу і він підпише його.

Як зазначається в пояснювальній записці до вказаного проекту постанови, що був внесений народним депутатом від "Опозиційного блоку" Михайлом Папієвим, згідно зі статтею 114 регламенту ВР, після ухвалення законопроекту за основу ВР може ухвалити законопроект в цілому за умови дотримання вимог регламенту (частина 4 статті 102).

У свою чергу статтею 102 встановлено, що за рішенням ВР допускається остаточне прийняття законопроекту відразу після першого чи другого читання, якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання та якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів, інших суб'єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів апарату Ради.

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"Необхідно зазначити, що народним депутатом України Дмитром Шпеновим ще 10 та 11 грудня, а також 23 грудня були внесені заперечення щодо даного проекту. Проте вони не були предметом розгляду ні під час розгляду законопроекту у профільному комітеті, ні під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні", - йдеться у пояснювальній записці.

Таким чином, зазначається далі, "ухвалення цього рішення відбулося із грубими порушеннями вимог регламенту Верховної Ради України, зокрема, статей 102 та 114, а тому воно не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений регламентом спосіб".

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2015 року Рада проголосувала в цілому за законопропект №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови.

Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника ОБ Юрія Вілкула. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.

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Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили.

У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради. Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.

Однак на даний момент закон про вибори мера Кривого Рогу 27 березня досі не підписаний президентом Петром Порошенком через те, що до парламенту був внесений проект постанови про скасування цього закону.