У Раді оголосили про виключення із фракції БПП нардепа Барни, який напав на Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій нагадав, що раніше відповідне рішення фракція ухвалила на своєму засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Арсенія Яценюка депутат Барна, який збирав підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати із фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з «БПП».

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Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу у зв'язку із сьогоднішнім інцидентом на засіданні парламенту.

Разом з тим Барна заявив, що сам вийшов з лав фракції «БПП».

Члени Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту ухвалили рішення рекомендувати ВР позбавити Барну права брати участь у 5 пленарних засіданнях через інцидент з Яценюком і провокацію бійки між депутатами.