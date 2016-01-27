Нардепи розглянуть зміни до Конституції, які передбачають можливість Ради висловлювати недовіру генпрокурору

Правовий комітет рекомендує Раді прийняти оновлені зміни до Конституції в частині правосуддя. Про це повідомив голова комітету, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Руслан Князевич, передає прес-служба "БПП".

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За його словами, в законопроекті, який вніс 26 січня президент, передбачена норма, яка дозволяє Раді висловлювати недовіру генпрокурору.

"Іде мова про те, що на заміну президент вніс нову редакцію, з якої вилучено відповідно ту правку, яка пропонувалася, яка позбавляла парламент можливості висловлювати недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку",- сказав Князевич.

Член фракції партії "Блок Петра Порошенка", член правового комітету Вадим Денисенко в коментарях журналістам повідомив, що зазначене питання буде розглядатися у Верховній Раді в четвер або у п’ятницю.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада рішенням від 22 грудня 2015 року звернулася до КС з клопотанням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№ 3524), поданого президентом України на її розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

14 січня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що до 2 лютого Верховна Рада проголосує за зміни до Конституції в частині правосуддя в першому читанні.

22 січня Конституційний Суд визнав, що зміни до Конституції України щодо правосуддя відповідають вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.