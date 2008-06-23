Зюганов і Вітренко на 42-му з'їзді Компартії України (фото)

00:22, 23 червня 2008
Політика
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Симоненко залишився лідером партії

У Києві відбувся 42-й з`їзд Комуністичної партії України

Одностайним рішенням делегатів з`їзду Петро СИМОНЕНКО переобраний першим секретарем КПУ. Другим секретарем КПУ знов обрали Ігоря АЛЕКСЄЄВА. Також обрано президію КПУ.

Почесним  учасником з`їзду був лідер російських комуністів Геннадій Зюганов.

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко, лідер Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов та народний депутат від КПУ Катерина Самойлик

На трибуні перший секретар КПУ Петро Симоненко

На трибуні лідер Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов

Геннадій Зюганов і Петро Симоненко

Народний депутат від Комуністичної партії України Адам Мартинюк

Лідери Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Володимир Марченко та Наталія Вітренко

Фото Олександра Бурковського / УНІАН

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