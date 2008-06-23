Зюганов і Вітренко на 42-му з'їзді Компартії України (фото)

Симоненко залишився лідером партії

У Києві відбувся 42-й з`їзд Комуністичної партії України Одностайним рішенням делегатів з`їзду Петро СИМОНЕНКО переобраний першим секретарем КПУ. Другим секретарем КПУ знов обрали Ігоря АЛЕКСЄЄВА. Також обрано президію КПУ. Почесним учасником з`їзду був лідер російських комуністів Геннадій Зюганов. Фото Олександра Бурковського / УНІАН

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