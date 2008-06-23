Зюганов і Вітренко на 42-му з'їзді Компартії України (фото)
00:22, 23 червня 2008Політика
1406 0
Симоненко залишився лідером партії
У Києві відбувся 42-й з`їзд Комуністичної партії України
Одностайним рішенням делегатів з`їзду Петро СИМОНЕНКО переобраний першим секретарем КПУ. Другим секретарем КПУ знов обрали Ігоря АЛЕКСЄЄВА. Також обрано президію КПУ.
Почесним учасником з`їзду був лідер російських комуністів Геннадій Зюганов.
|Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко, лідер Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов та народний депутат від КПУ Катерина Самойлик
|На трибуні перший секретар КПУ Петро Симоненко
|На трибуні лідер Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов
|Геннадій Зюганов і Петро Симоненко
|Народний депутат від Комуністичної партії України Адам Мартинюк
|Лідери Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Володимир Марченко та Наталія Вітренко
Фото Олександра Бурковського / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter