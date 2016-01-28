Сьогодні ВР має направити до КС зміни до Конституції щодо правосуддя (наживо)





Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні також планується включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо законопроекту про внесення змін до статті 149 регламенту ВР, а також щодо законопроекту про виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку у багатомандатному окрузі.

Крім того сьогодні народні депутати планують розглянути законопроекти щодо ID-карток та невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Читайте такожКС дав позитивний висновок щодо змін до Конституції в частині правосуддяТакож розглядатиметься проект постанови про календарний план четвертої сесії ВР, питання припинення повноважень ряду депутатів і надання згоди на затримання та арешт одного з депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада рішенням від 22 грудня 2015 року звернулася до КС з клопотанням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№ 3524), поданого президентом України на її розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

22 січня Конституційний Суд надав висновок щодо проекту змін до Основного Закону в частині правосуддя. Він визнав ці зміни конституційними.

Водночас президент вніс до парламенту доопрацьований проект змін до Конституції, яким передбачено залишити нині діючу норму про те, Верховна Рада має право висловлювати недовіру генеральному прокурору.