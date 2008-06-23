БЮТ вимагає ручного голосування щодо відповідальності уряду

Фракція БЮТ вимагає, аби голосування щодо висловлення недовіри уряду відбувалося виключно підняттям рук.

Відповідний проект постанови “Про визначення виду і способу голосування при розгляді проекту Постанови Верховної Ради України «Про відповідальність Кабінету Міністрів України», внесений народними депутатами від БЮТ Миколою ТОМЕНКОМ, Андрієм ПОРТНОВИМ та Володимиром ПИЛИПЕНКОМ, зареєстрований у ВР.

Проектом постанови передбачається, що кожний народний депутат, який зареєстрований для участі у пленарному засіданні Верховної Ради України і бажає взяти участь у голосуванні з питання відповідальності уряду, має перебувати на своєму робочому місці. Голова Верховної Ради України за алфавітним списком зачитує прізвище, ім’я, по батькові кожного народного депутата, а також назву депутатської фракції, до складу якої входить такий народний депутат. Кожний народний депутат, чиє прізвище оголошено, в тому випадку, якщо він голосує „за” - піднімає руку і вимовляє „за”, якщо він голосує „проти” чи „утримався” - не піднімаючи руки, оголошує про відповідне рішення. При оголошенні рішення кожного народного депутата включається його мікрофон і здійснюється відеозапис. Процедура голосування контролюються Лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколу Лічильної комісії та оформлюються Постановою Верховної Ради України.

В пояснювальній записці, автори проекту постанови нагадали, що 20 червня 2008 року народними депутатами України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, Олександром ЄФРЕМОВИМ, Оленою ЛУКАШ та іншими було внесено проект Постанови Верховної Ради України „Про відповідальність Кабінету Міністрів України”, яким пропонується, розглянувши питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за соціально-економічну ситуацію в Україні, прийняти резолюцію про недовіру Кабінету Міністрів України.

“Враховуючи, що питання відповідальності уряду є важливим для держави та суспільства, та з огляду на те, що склад Кабінету Міністрів України було обрано за спеціальною процедурою (шляхом підняття руки та виголошення кожним народним депутатом своєї позиції щодо голосування), пропонуємо визначити спеціальну процедуру голосування щодо питання відповідальності уряду”, - наголошують депутати від БЮТ.