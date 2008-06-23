Черновецький збирається скоротити кількість районів у Києві
17:35, 23 червня 2008Політика
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Мер завжди добивається того, чого хоче?
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ бачить необхідність у скороченні кількості районів у столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, говорячи на тему існуючих у місті проблем, що стосуються незаконної торгівлі та впорядкування.
«Я маю намір боротися з багатьма нехорошими речами в місті: незаконною торгівлею, незаконними ларьками та іншими явищами через реорганізацію всієї районної системи. Я збираюся скасувати дві третини райадміністрацій, які не виконують належним чином мої розпорядження», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
При цьому він додав, що завжди добивається того, чого хоче.
Як відомо, на даний час у Києві 10 районів.
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