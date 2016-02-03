У "Самопомочі" заговорили про тимчасову ізоляцію окупованих територій

Про це заявили у прес-службі фракції за результатами зустрічі голови політсили Олега Березюка зі співдоповідачами моніторингового комітету ПАРЄ Хорді Хукслою та Акселем Фішером.

"Шахрайство зі внесенням змін до регламенту стосовно конституційного процесу дискредитують будь-які зміни до Конституції, адже суспільний договір, укладений шахрайським способом, не буде сприйнятий народом, який є єдиним джерелом влади", - йдеться у повідомленні.

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Березюк заявив, що необхідність нового прем’єра та Кабінету міністрів обумовлена невідповідністю уряду стандартам публічного управління, що переконливо довів як процес, так і зміст бюджету 2016 року.

"Тимчасова ізоляція окупованих територій є необхідною передумовою економічної, соціальної і політичної стабільності держави. Тільки сильна держава Україна може забезпечити звільнення та подальше повернення Донбасу", - підсумовують у "Самопомочі".