ЗМІ розкрили подробиці про "смотрящего", якого нібито нав'язували Абромавичусу
ЗМІ розповіли подробиці про Сергія Пінькаса, якого заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко нібито лобіював на посаду заступника міністра економіки, що спричинило рішення про відставку міністра Айвараса Абромавичуса.
За даними ZN.UA, в серпні 2014 року Пінькаса призначили першим заступником в "Укроборонпром" за протекцією Олега Гладковського (Свинарчука) - бізнес-партнера Петра Порошенка і колишнього президента корпорації "Богдан", а нині першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.
Як зазначає видання, це стало блискучим кар'єрним ривком для молодого чиновника - до цього Пінькас працював заступником мера Цюрупинська (Херсонська область).
В якості першого віце-мера Пінькас курирував у Цюрупинську комунальне господарство. Його пов'язують з виділенням коштів з держбюджету ПП "Сандвин", яке мало розробити техніко-економічне обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу з сортувальною лінією, майданчиком для тимчасового складування відходів на земельній ділянці в районі очисних споруд орієнтовною площею 25 га. Гроші було виділені та витрачені, але проект досі не реалізовано.
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Як пише ZN.UA, в "Укроборонпромі" у Пінькаса виник конфлікт з оточенням іншої креатури Свинарчука - голови держконцерну Романа Романова, колишнього вчителя фізики і автодилера, який очолював штаб кандидата в президенти Петра Порошенка в Херсонській області.
Зокрема, невдоволення Романова викликало призначення батька Сергія Пінькаса - генерал-майора Володимира Пінькаса - керівником херсонського заводу "Паллада", що входить в структуру "Укроборонпрому".
При цьому конкурсну комісію, яка призначила Пінькаса-старшого, очолював Пінькас-молодший. Конфлікт, як зазначає видання, завершився тим, що в листопаді минулого року посаду Пінькаса в "Укроборонпромі" скоротили.
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На початку грудня Кабінет міністрів прийняв закрите рішення про введення посади першого заступника міністра економічного розвитку з питань ОПК. Рішення мотивували провалом роботи міністерства щодо оперативного внесення змін до оборонного замовлення.
"А в середині грудня Кононенко в телефонній розмові з Абромавичусом вперше запропонував Пінькаса на вакантну посаду", - зазначає видання.
Нагадаємо, сьогодні Абромавичус заявив про рішення піти у відставку. Однією з головних причин він назвав тиск і корупційну діяльність з боку Кононенка, який, за його словами, намагався взяти під контроль державні підприємства. Кононенко ці звинувачення заперечує. Пізніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що причиною рішення Абромавичуса стали спроби призначити Пінькаса в Мінекономрозвитку в якості "наглядача".
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