ЗМІ розкрили подробиці про "смотрящего", якого нібито нав'язували Абромавичусу

За даними ZN.UA, в серпні 2014 року Пінькаса призначили першим заступником в "Укроборонпром" за протекцією Олега Гладковського (Свинарчука) - бізнес-партнера Петра Порошенка і колишнього президента корпорації "Богдан", а нині першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Як зазначає видання, це стало блискучим кар'єрним ривком для молодого чиновника - до цього Пінькас працював заступником мера Цюрупинська (Херсонська область).

В якості першого віце-мера Пінькас курирував у Цюрупинську комунальне господарство. Його пов'язують з виділенням коштів з держбюджету ПП "Сандвин", яке мало розробити техніко-економічне обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу з сортувальною лінією, майданчиком для тимчасового складування відходів на земельній ділянці в районі очисних споруд орієнтовною площею 25 га. Гроші було виділені та витрачені, але проект досі не реалізовано.

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Як пише ZN.UA, в "Укроборонпромі" у Пінькаса виник конфлікт з оточенням іншої креатури Свинарчука - голови держконцерну Романа Романова, колишнього вчителя фізики і автодилера, який очолював штаб кандидата в президенти Петра Порошенка в Херсонській області.

Зокрема, невдоволення Романова викликало призначення батька Сергія Пінькаса - генерал-майора Володимира Пінькаса - керівником херсонського заводу "Паллада", що входить в структуру "Укроборонпрому".

При цьому конкурсну комісію, яка призначила Пінькаса-старшого, очолював Пінькас-молодший. Конфлікт, як зазначає видання, завершився тим, що в листопаді минулого року посаду Пінькаса в "Укроборонпромі" скоротили.

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На початку грудня Кабінет міністрів прийняв закрите рішення про введення посади першого заступника міністра економічного розвитку з питань ОПК. Рішення мотивували провалом роботи міністерства щодо оперативного внесення змін до оборонного замовлення.

"А в середині грудня Кононенко в телефонній розмові з Абромавичусом вперше запропонував Пінькаса на вакантну посаду", - зазначає видання.

Нагадаємо, сьогодні Абромавичус заявив про рішення піти у відставку. Однією з головних причин він назвав тиск і корупційну діяльність з боку Кононенка, який, за його словами, намагався взяти під контроль державні підприємства. Кононенко ці звинувачення заперечує. Пізніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що причиною рішення Абромавичуса стали спроби призначити Пінькаса в Мінекономрозвитку в якості "наглядача".

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