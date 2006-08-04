Мороз: новий уряд буде сформовано сьогодні

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ стверджує, що новий уряд буде сформовано сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у парламенті.

Відповідаючи на питання, чи буде сьогодні сформовано уряд, О.МОРОЗ відповів: «Я думаю, що буде».

Водночас він зазначив, що в іншому разі парламент продовжить засідання на час, необхідний для вирішення цього питання.

У контексті сказаного спікер також нагадав, що ВР вже проголосувала за постанову про те, що “парламент працюватиме до часу завершення (формування) Кабінету Міністрів, скільки б це не було: до вечора, до ранку, чи ще два тижні буде працювати, і все буде гаразд!”.

Водночас на питання, чи може Президент відкликати подання на призначення прем’єра, О.МОРОЗ відповів, що Конституція не передбачає відкликання кандидатури.