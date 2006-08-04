Мороз: новий уряд буде сформовано сьогодні
Про це спікер заявив журналістам
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ стверджує, що новий уряд буде сформовано сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у парламенті.
Відповідаючи на питання, чи буде сьогодні сформовано уряд, О.МОРОЗ відповів: «Я думаю, що буде».
Водночас він зазначив, що в іншому разі парламент продовжить засідання на час, необхідний для вирішення цього питання.
У контексті сказаного спікер також нагадав, що ВР вже проголосувала за постанову про те, що “парламент працюватиме до часу завершення (формування) Кабінету Міністрів, скільки б це не було: до вечора, до ранку, чи ще два тижні буде працювати, і все буде гаразд!”.
Водночас на питання, чи може Президент відкликати подання на призначення прем’єра, О.МОРОЗ відповів, що Конституція не передбачає відкликання кандидатури.