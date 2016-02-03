Кононенко хоче поспілкуватися з Абромавичусом на засіданні фракції БПП
Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко заявляє, що хотів би поспілкуватися з міністром економіки Айварасом Абромавичусом на засіданні фракції.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Я б хотів поспілкуватися в рамках фракції з паном міністром і відповісти як на питання фракції, так і на можливі запитання пана міністра. Це можна зробити як в рамках обговорення його роботи, можна зробити як окремою темою. А що стосується фракції, моєї роботи в парламенті, то, я думаю, що ми щодо цього питання визначимося разом з фракцією", - заявив Кононенко.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.
Міністр підкреслив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із Кононенком, який "останнім часом зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди".
Західні посли жорстко відреагували на відставку Абромавичуса.
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