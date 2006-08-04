Парламент обрав Стецюка суддею Конституційного Суду

Парламент обрав Петра СТЕЦЮКА суддею Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, один з членів лічильної комісії Олександр АБДУЛЛІН повідомив журналістам, за кандидатуру П.СТЕЦЮКА проголосувало понад 250 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати обрали чотирьох з п’яти суддів Конституційного Суду за квотою парламенту. Більш як 226 голосів набрали кандидатури Марії МАРКУШ, Анатолія ГОЛОВІНА, Михайла КОЛОСА та В’ячеслава ОВЧАРЕНКА.

Водночас кандидатура старшого наукового співробітника Львівського національного університету імені Франка П.СТЕЦЮКА, яку висувала “Наша Україна” на посаду судді КС, не набрала необхідної кількості голосів.

Після цього “Наша Україна” звинуватила партнерів по коаліції у порушенні домовленостей і кандидатура П.СТЕЦЮКА повторно була запропонована депутатам.