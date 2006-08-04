Кандидатури від «Нашої України» до уряду ще не узгоджені

Народний депутат України Анатолій КІНАХ стверджує, що кандидатури від «Нашої України» до складу нового уряду ще не узгоджені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КІНАХ сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Кандидатури поки немає», - сказав він.

Депутат також зазначив, що поки залишається неузгодженою і коаліційна угода. «ФракціЯ прийняла рішення про входження до коаліції, але угода ще не узгоджена», - сказав він. У зв’язку з чим А.КІНАХ висловив сумнів у тому, що сьогодні вдасться сформувати уряд.