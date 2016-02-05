Порошенко увів у дію рішення РНБО про державне оборонне замовлення на 2016 рік

Контроль за виконанням цього указу доручено секретарю РНБО Олександру Турчинову.

Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2016 рік». Читайте такожУкраїна в умовах війни значно відстає за рівнем мілітаризації від Росії і НАТО - Пашинський Про це йдеться в указі глави держави №40 від 5 лютого. Контроль за виконанням цього указу доручено секретарю РНБО Олександру Турчинову.

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