Абромавичус оцінив свою роботу в МЕРТ на "четвірку"

Айварас Абромавичус оцінив свою роботу на посаді голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) на "четвірку". Про це Абромавичус розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми приватизацію так і не почали... З дерегуляції очікування були більше, ніж ми зробили. Як мовиться, практично по всім ініціативам ми запізнюємося на 5-6 місяців. Це виходячи з певної політичної ситуації. Зайняло час та формування команди. Я думаю, що ми зробили дуже багато позитивного і були на шляху зробити ще більше. "Четвірку", звичайно, я б собі поставив", - сказав Абромавичус.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив про своє звільнення з посади міністра економічного розвитку і торгівлі. Пізніше, президент Петро Порошенко написав, що міністр економіки Абромавичус повинен залишитися працювати в уряді. Звістка про те, що він йде з посади викликала негативну реакцію західних партнерів України, а також ключових кредиторів.