Шокін очікує екстрадиції Януковича одразу ж після закінчення війни на Донбасі

Про це в інтерв'ю "Подробицям" на телеканалі Інтер заявив Генпрокурор Віктор Шокін.

"Справу проти нього фактично завершено. Зрозуміло, що він керував усім процесом через своїх соратників, своїх людей - і вбивствами на Майдані, усім-усім керував Янукович", - заяив Шокін.

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При цьому він висловив упевненість, що Янукович буде притягнутий до відповідальності, передає Українська правда.

Коментуюи питання, що для цього потрібно, Шокін зазначив: "Щойно війна на сході України завершиться - а я на це сподіваюся, - здоровий глузд і торжество міжнародного закону переможе, і ми отримаємо Януковича назад в Україну".

Як повідомляв УНІАН, ГПУ вимагає внести зміни до закону "Про Державне бюро розслідувань", оскільки з 1 березня 2016 року може припинитися розслідування справ Євромайдану і справ чиновників.