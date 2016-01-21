З 1 березня розслідування злочинів проти Євромайдану можуть зупинитися - ГПУ

Про це заявив голова управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "112 Україна".

"З тими формулюваннями, якими виписаний закон ("Про Державне бюро розслідувань" - Ред.), з 1 березня може припинитися розслідування справ Майдану і справ чиновників. До цього закону, на моє однозначне переконання, потрібно негайно вносити зміни, бо буде катастрофа", - наголосив він.

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Також Горбатюк вважає, що цей держорган створений тільки для того, щоб відзвітувати перед Європою про те, що він є. "Тому що той законопроект, який виписаний, він зовсім недосконалий, він не несе на собі того навантаження, яке повинен виконувати цей орган", - підсумував він.

У свою чергу глава СБУ Василь Грицак звернув увагу на те, набрані працівники прокуратури, можливо, у перший час будуть не готові якісно і швидко розслідувати кримінальні провадження, які повинні бути передані їм для розслідування.

Нагадаємо, раніше депутат Європарламенту Ребекка Хармс назвала "скандальними" повільність і нерішучість Генеральної прокуратури України при пошуку винних у загибелі понад 100 осіб у ході протестів на Майдані Незалежності в Києві восени і взимку 2013-2014 років.