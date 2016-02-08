У "Народному фронті" заявили, що відповідальність за роботу Кабміну несуть всі фракції

На цьому наголошується в заяві партії «Народний фронт», переданій УНІАН.

"Уряд коаліції "Європейська Україна" сформований п’ятьма парламентськими фракціями. Кабінет міністрів не є персональним "урядом Арсенія Яценюка", а коаліційним урядом, очолюваним прем’єром Яценюком. Тому відповідальність за роботу Кабміну несуть всі фракції коаліції", - йдеться у тексті.

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"Цей Кабінет міністрів заради порятунку держави від російського агресора і реалізації життєво важливих перетворень спільними зусиллями сформували фракції президента Порошенка, прем’єра Яценюка і ще трьома фракціями коаліції", - нагадують автори заяви.

За їхніми словами, цей коаліційний уряд неодноразово доводив, що здатний консолідувати для ухвалення відповідальних державних рішень більшість голосів у Верховній Раді – як це було під час ухвалення Державного бюджету на 2016 рік.

"Зараз все залежить від того, чи здатні ми ухвалювати відповідальні політичні рішення і спільними зусиллями рухатися далі, чи дехто буде намагатись перекинути всю відповідальність персонально на Арсенія Яценюка", - зазначається у заяві "Народного фронту".

"Прем’єр-міністр та члени уряду оголосили основні принципи, які мають лягти в основу спільного плану дій усієї владної команди: відсутність залаштункового політичного тиску, відповідальність, прозорість ухвалення рішень і розподіл повноважень між гілками влади. Фракція "Народного фронту" сподівається, що і Президент, і колеги по коаліції підтримують ці принципи", - додали в прес-службі партії.