Порошенко сподівається, що ВР наступного тижня ухвалить ще 4 "безвізових" законопроекти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час зустрічі з працівниками НАБУ сьогодні у Києві.

“Внесення на цьому тижні і голосування на наступному тижні решти, їх 4 закони, які супроводжують надання Україні безвізового режиму, і буде остаточним виконанням усіх вимог”, - сказав він.

“Я би дуже хотів, щоб з другого півріччя українці мали можливість їздити до ЄС без віз”, - сказав президент.

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Нагадаємо, 18 грудня 2015 року Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

У звіті ЄК констатувала, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включення її до списку країн, з якими в ЄС діє безвізовий режим.

Звіт буде направлений Раді ЄС та Європейському парламенту, і на основі цього документа вони мають затвердити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Сьогодні, 9 лютого, президент України Петро Порошенко заявив, що очікує на запровадження безвізового режиму з ЄС вже за кілька місяців.