Єврокомісія визнала Україну готовою до скасування віз з ЄС

У розпорядженні "Європейської правди" є фрагменти цього документа, який зараз готується до публікації.

Варто зазначити, що звіт був схвалений на засіданні колегії ЄК 18 грудня.

"Беручи до уваги підсумки моніторингу і звітності, що проводилася після початку безвізового діалогу у жовтні 2008 року, Комісія вважає, що Україна виконала всі критерії, встановлені з чотирьох блоків другої фази ПДВЛ", - йдеться у висновках "безвізового звіту" ЄК.

У документі наголошується, що надання Україні безвізового режиму стало можливим завдяки особливим політичним відносинам Києва і Брюсселя.

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"Беручи до уваги відносини України і ЄС, Єврокомісія на початку 2016 року подасть (Раді ЄС) законодавчу пропозицію про зміну регуляції 539/2001", - підсумовує ЄК.

У згаданій регуляції ЄС встановлюється перелік країн, громадяни яких не потребують візи для в'їзду до усіх країн Євросоюзу, окрім Великобританії та Ірландії.

Нагадаємо, доповідь Єврокомісії повинна була бути оприлюднена 15 грудня, проте згодом з'явилася інформація про перенесення терміну публікації доповіді.

Федеріка Могеріні зазначила, що на зустрічі міністрів закордонних справ 14 грудня обговорювали також питання візової лібералізації і дискусія показала, що є позитивний розвиток, оцінка з боку країн-членів була радше позитивною.

Раніше про ймовірне скасування візового режиму заявляла фінська євродепутат від партії "Зелених" Гайді Гаутала. За її словами, Європарламент готовий проголосувати за рішення про надання Євросоюзом безвізового режиму Україні.