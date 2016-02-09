Пасішник "пішов" у відпустку на час розслідування заяв Абромавичуса

Про це повідомили у прес-службі компанії.

"У зв'язку із початком кримінального провадженння НАБУ щодо публічної заяви міністра економічного розвитку і торгівлі України Абромавичуса, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Андрій Пасішник не виконує службових обов'язків до завершення зазначеного вище провадження", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу сам Пасішник на своїй сторінці у Facebook повідомив, що він вирішив взяти відпустку.

До уваги ЗМІ!Мене ніхто не відстороняв, я особисто прийняв рішення підти у відпуску для уникнення зайвого ажіотажу навколо цих політичних подій і трохи відпочити від цього бруду Опубликовано Андрій Пасішником 9 февраля 2016 г.

Читайте такожГлава НАБУ обіцяє "плідно попрацювати" з Абромавичусом, а потім допитати КононенкаВчора міністр економрозвитку та торгівлі Айварас Абромавичус у НАБУ розповів, як йому нав'язували т.в.о. директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника в заступники.

А скандальну переписку голови МЕРТ Айвараса Абромавичуса і виконавчого директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника у своєму блозі опублікував 8 лютого нардеп Сергій Лещенко. На скріншоті видно, що під час переписки Пасішник писав Абромавичусу, що пропозиція стати заступником міністра йому "надійшла від команди Петра Олексійовича (Порошенка – Ред.)".