Абромавичус розповів, як йому в заступники нав'язували Пасішника (відео)

Про це він повідомив після закінчення допиту в НАБУ, передає Еспресо.TV.

"Я ніколи в житті ні з ким, крім своїх заступників і когось вище прем'єр-міністра не обговорюю вакантні позиції і їхній потенційний розподіл, з людьми взагалі з цим не пов'язаними. Охоронці Пасішника привезли повний пакет документів у понеділок увечері. Це так ніколи не робиться", - сказав він.

Абромавичус наголосив, що за 20 років своєї роботи від жодних потенційних кандидатів не отримував повний пакет документів.

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"Такі документи подаються таким чином: Служба кадровиків подає запит. Тут все до ниточки чітко і так далі. Через це Андрія Пасішника я бачу тільки по комітетах продажів нафти "Укрнафти". Один раз я його бачив на його день народження, після того, як компанія "Нафтогаз" перейшла в наше відомство. Я не знаю ні де він живе, ні звідки він родом, ні хто його сім'я, - я нічого про нього не знаю. Одна справа - працювати в комітеті або в комісії - інша справа - так працювати. Це криза цінностей і криза довіри. На жаль, все в українській політиці змішано, - з ким працюєш, з ким робиш бізнес, з ким навчався. Це неправильний підхід", - зауважив він.

Нагадаємо, скандальну переписку голови МЕРТ Айвараса Абромавичуса і виконавчого директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника у своєму блозі опублікував сьогодні нардеп Сергій Лещенко. На скріншоті видно, що під час переписки Пасішник писав Абромавичусу, що пропозиція стати заступником міністра йому "надійшла від команди Петра Олексійовича (Порошенка – Ред.)".

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання. Міністр підкреслив, що ключовою причиною його відходу з поста міністра став конфлікт із заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігорем Кононенком.