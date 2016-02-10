Лагард дала зрозуміти, що через корупційний тиск на уряд МВФ може припинити кредитування України - НФ

Про це заявив голова парламентської фракції "Народного фронту" Максим Бурбак.

"Тиск корупціонерів і політиканів заважає уряду впроваджувати реформи. Через це виникає загроза згортання програми Міжнародного валютного фонду в Україні", - сказав він.

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"Повідомлення Лагард чітко вказує на основну причину занепокоєння МВФ. Фонд боїться, що уряд, парламент і ціла держава можуть бути принесенні в жертву корупційним схемам та популістським політичним проектам. Все це станеться, якщо антикорупційні органи нарешті не розпочнуть наступ на впливових корупціонерів, які постійно шантажують уряд. МВФ минулого тижня почув, як насправді працюється міністрам-технократам з депутатським корпусом", - наголосив Бурбак.

Нагадаємо, раніше сьогодні директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що без прагнення оживити реформи, посилити боротьбу з корупцією буде важко зрозуміти, як Фонд зможе продовжити програму співпраці з Україною.