Сьогодні Україна відзначає 12-у річницю Конституції

У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави, спираючись на багатовікову історію українського державотворення та на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

У Києві у День Конституції України відбудеться традиційна церемонія покладання квітів до пам’ятників Т. Шевченку і М. Грушевському; святкові концерти в Центральному парку культури і відпочинку й у Парку культури і відпочинку «Гідропарк».

Окрім того, протягом всього червня проводяться виставки фото- й архівних документів; книжкові тематичні виставки, огляди літератури, читацькі наукові конференції, круглі столи, наукові читання з історії становлення конституційного права в Україні; організовуються проведення циклів теле- і радіопередач, виступів та інтерв’ю з народними депутатами України, науковцями й громадськими діячами; екскурсії в Музеї гетьманства.