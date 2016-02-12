У МЗС оцінили можливість Мінська-3: там може бути те, що Україна взагалі не перетравить

Він в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що насправді не було Мінська-2.

"Ми вважаємо, що така термінологія – це намагання закрити "перший Мінськ", тобто домовленості від 2014 року. Річ у тім, що в Мінську-1 є дуже неприємні пункти для росіян. І тому про Мінськ-1 вони хотіли б забути", - наголосив Пристайко.

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Крім того, він зазначив, що забути у РФ не вийде хоча б тому, що так званий Мінськ-2 насправді має назву "Комплекс заходів з виконання Мінських домовленостей".

"Це – відповідь на питання про "Мінськ-3". Ми підозрюємо, що якщо процес розпочнеться, то в нього будуть закладені речі, які не сприятимуть мирному врегулюванню. Так званий "Мінськ-2" був не ідеальний, а в "Мінську-3" можуть проштовхувати речі, які ми взагалі не перетравимо", - підсумував керівник апарату МЗС.

Раніше в МЗС заявляли, що на сьогодні Російська Федерація "не виконала жодного пункту Мінських домовленостей", а контрольовані нею незаконні збройні формування, які діють в окремих районах Донецької і Луганської областей, продовжують систематично і інтенсивно обстрілювати позиції Збройних сил України.