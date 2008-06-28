Оніщук ініціює перехід до двопалатного парламенту в Україні

Створення двопалатного парламенту сьогодні є одним з пріоритетних шляхів реформування українського парламентаризму.

Таку думку у своїй статті в «Дзеркалі тижня » (№ 24 від 28 червня - 4 липня 2008 року) висловив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

За словами міністра, поширення бікамералізму є однією з найвиразніших тенденцій сучасного конституціоналізму як у країнах Європи, так і у світі загалом.

«Якщо на початку 70-х років XX ст. двопалатні парламенти були у 45 країнах світу, то 2008 року їх кількість сягнула за 70. Ще близько десяти держав готуються перейти до бікамеральної структури своїх парламентів», - заявив М.ОНІЩУК.

На його думку, двопалатний парламент зможе краще працювати над великою кількістю завдань, які постають перед сучасним законодавчим органом. «Множинність завдань і функцій, які постають перед сучасними парламентами, об’єктивно зумовлює ускладнення їх побудови, тобто внутрішньої структури», - стверджує міністр юстиції.

Окрім того, дві палати законодавчого органу зможуть, на думку М.ОНІЩУКА, краще забезпечувати механізм поділу гілок влади. «Двопалатні парламенти стали кроком вперед у напрямі вдосконалення принципу поділу влад та механізмів стримувань і противаг (checks and balance) між їхніми гілками», - заявив він.

Також, вважає М.ОНІЩУК, двопалатний парламент сприятиме подальшій демократичній децентралізації країни.

«Багато сучасних країн визначають пріоритетом своєї внутрішньої політики децентралізацію, яка передбачає представництво на загальнонаціональному рівні легітимних інтересів територій. Верхня палата двопалатних парламентів в унітарних державах дозволяє ефективно забезпечувати таке представництво», - наголосив міністр юстиції.