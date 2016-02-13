Порошенко не згоден, що для започаткування діалогу з РФ потрібно послабити санкції

Президент України Петро Порошенко не згоден, що слід послабити санкції, щоб розпочати діалог з Російською Федерацією.

Про це він заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Порошенко наголосив, що Європа повинна бути єдиною з Україною в цій ситуації і продовжувати санкції до тих пір, поки Росія не виконає свої зобов'язання.

«Я - президент країни в стані війни. Я вам дам один важливий факт - можна керувати країною, тільки будучи оптимістом. Якщо ви песиміст, тоді програєш у війні і втратиш країну. У такій ситуації я переконливо вірю, що вікно можливостей буде залишатися відкритим для мене і для мого народу», - сказав він.

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Порошенко висловив сумнів з приводу необхідності відновлення діалогу міжнародної спільноти з РФ, і Росія припинить здійснювати агресію.

Він нагадав, що коли світ закрив очі на війну в Грузії, це не зупинило РФ в Криму і на Донбасі, в Сирії.

«Ще звучать думки, що санкції не працюють, що санкції шкодять Європі більше, ніж Росії. Ні, санкції - це не покарання, санкції це інструмент, щоб Росія залишалася за столом переговорів, оскільки немає інших інструментів”, - сказав Порошенко.