Путін: Тимошенко - підростаючий і дуже популярний політик

Прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН називає прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО ефективним і популярним політиком в Україні і вважає, що вона не потребує сторонніх порад. Про це він заявив під час спільної прес-конференції за підсумками російсько-українських міжурядових переговорів у Москві, передає кореспондент УНІАН.

“Юлія Володимирівна підростаючий, ефективний і дуже популярний в своїй країні політик і вона сторонніх порад не потребує”, - зауважив В.ПУТІН.

Відповідаючи на запитання про те, на якій посаді почувати себе більш комфортно - на посаді Президента чи на посаді прем’єр-міністра Росії, В.ПУТІН зазначив, що “робота в уряді є надзвичайно важкою і вона завантажена практичними питаннями господарської і соціальної сфери”, однак, за його словами, “саме ці питання, перш за все, хвилюють громадян”.