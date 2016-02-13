Могеріні підтримала збереження санкцій проти РФ до повного виконання Мінських домовленостей

Як повідомила прес-служба глави держави, зустріч відбулася у рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції.

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«Глава держави поінформував про ситуацію на Донбасі. Співрозмовники висловили занепокоєння зростанням кількості обстрілів та недопуском спостерігачів ОБСЄ на об’єкти, що знаходяться на окупованій території.

«Федеріка Могеріні відзначила необхідність збереження санкцій щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники, зазначається також, обговорили ситуацію в окупованому Криму. Президент закликав Євросоюз до активного захисту кримських татар, порушення прав яких все більше нагадує сталінські часи.

Крім того, Порошенко і Могеріні обговорили питання надання українцям безвізового режиму.